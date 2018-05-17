Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду (фото)
И выглядит это очень забавно.
И выглядит это очень забавно.
Син признается, что очень любит одежду, но и покушать тоже никогда не прочь, а потому ей показалось забавным объединить два своих любимых занятия.
Фото своих перевоплощений вместе со снимками оригинала веселая девушка публикует в Instagram, где у нее уже около 50 тысяч подписчиков.
Своими съедобными нарядами Бенджафорн хотела привлечь внимание к своему магазину одежды для крупных девушек, но теперь вошла во вкус и часто пародирует звезд просто для забавы. Кстати, все продукты, которые она использует для фотосессий она потом съедает вместе со своими родственниками.