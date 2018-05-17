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19:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду (фото)

И выглядит это очень забавно.

Plus-size модель и блогер из Таиланда Син Бенджафорн придумала оригинальный способ привлечь к себе внимание. Девушка повторяет яркие наряды знаменитостей, создавая их из подручных материалов, чаще всего, из еды.

Син признается, что очень любит одежду, но и покушать тоже никогда не прочь, а потому ей показалось забавным объединить два своих любимых занятия.

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Фото своих перевоплощений вместе со снимками оригинала веселая девушка публикует в Instagram, где у нее уже около 50 тысяч подписчиков.

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Своими съедобными нарядами Бенджафорн хотела привлечь внимание к своему магазину одежды для крупных девушек, но теперь вошла во вкус и часто пародирует звезд просто для забавы. Кстати, все продукты, которые она использует для фотосессий она потом съедает вместе со своими родственниками.

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 Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду (фото)
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