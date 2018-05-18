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08:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские вокзалы откроют свои двери для любителей фотографии

Акция пройдет 22 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Жителям Воронежа позволят беспрепятственно делать фотографии на вокзалах станций Воронеж-1 и Мичуринск-Воронежский во вторник, 22 мая. Акция «Фотографировать разрешается» пройдет в преддверии ЧМ-2018 в целях популяризации объектов пассажирского комплекса дороги, задействованных в перевозке болельщиков.

Специалисты отметили, что будут разрешены любительские фотосъемки, а получения какого-либо согласования для этого не потребуется. Фотографировать можно в местах обслуживания пассажиров, не создавая для них неудобств и опасности.

При этом в ЮВЖД подчеркнули, что сотрудники охраны или органы правопорядка смогут приостановить съемку, если она предполагает вмешательство в технологический процесс работы железнодорожного транспорта. На платформах и в помещениях вокзалов будут расклеены стикеры со знаком «Фотографировать разрешается».

Нормативными документами ОАО «РЖД» утверждены ограничения на фото- и видеосъемки на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, поскольку вокзалы являются стратегическими объектами. Ограничение не распространяется на съемки, предназначенные для личного пользования и проводимые только в местах обслуживания пассажиров. В остальных случаях для разрешения фото- и видеосъемки согласовываются с профильными ведомствами.

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