Воронежские вокзалы откроют свои двери для любителей фотографии

Источник: РИА "Воронеж"

Жителям Воронежа позволят беспрепятственно делать фотографии на вокзалах станций Воронеж-1 и Мичуринск-Воронежский во вторник, 22 мая. Акция «Фотографировать разрешается» пройдет в преддверии ЧМ-2018 в целях популяризации объектов пассажирского комплекса дороги, задействованных в перевозке болельщиков.

Специалисты отметили, что будут разрешены любительские фотосъемки, а получения какого-либо согласования для этого не потребуется. Фотографировать можно в местах обслуживания пассажиров, не создавая для них неудобств и опасности.

При этом в ЮВЖД подчеркнули, что сотрудники охраны или органы правопорядка смогут приостановить съемку, если она предполагает вмешательство в технологический процесс работы железнодорожного транспорта. На платформах и в помещениях вокзалов будут расклеены стикеры со знаком «Фотографировать разрешается».