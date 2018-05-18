Воронежские вокзалы откроют свои двери для любителей фотографии
Акция пройдет 22 мая.
Акция пройдет 22 мая.
Жителям Воронежа позволят беспрепятственно делать фотографии на вокзалах станций Воронеж-1 и
Специалисты отметили, что будут разрешены любительские фотосъемки, а получения
При этом в ЮВЖД подчеркнули, что сотрудники охраны или органы правопорядка смогут приостановить съемку, если она предполагает вмешательство в технологический процесс работы железнодорожного транспорта. На платформах и в помещениях вокзалов будут расклеены стикеры со знаком «Фотографировать разрешается».
Нормативными документами ОАО «РЖД» утверждены ограничения на фото- и видеосъемки на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, поскольку вокзалы являются стратегическими объектами. Ограничение не распространяется на съемки, предназначенные для личного пользования и проводимые только в местах обслуживания пассажиров. В остальных случаях для разрешения фото- и видеосъемки согласовываются с профильными ведомствами.