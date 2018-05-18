Бизнес ищет «оптимальную температуру»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С приближением лета в офисах возобновились войны за пульт от кондиционера. Как говорят опрошенные «Коммерсантъ FM» руководители, доходит до увольнений. Возможно ли остановить противостояние тех, кому холодно, и тех, кому жарко, на рабочем месте? Разбиралась Татьяна Гомозова.

Согласно опросу портала HeadHunter, каждый третий работник ругается с коллегами по поводу температуры на рабочем месте. Доходит чуть ли не бунтов. Руководитель образовательного проекта «Инициатива из России» Юлия Серебрянская столкнулась с такой проблемой — офис ее организации находился в цокольном этаже без окон, так что альтернативы кондиционеру просто не было: «У нас постоянно болели сотрудники, случались скандалы, споры. Люди передвигали столы, кто-то не снимал кофту в течение всего дня, а кому-то было жарко. Один из коллег мне даже звонил и просил, чтобы я договорилась об отключении кондиционера».

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Бухгалтер у нас вообще уволилась — она просто не смогла находиться в помещении с кондиционером, так как начинала себя плохо чувствовать. Юлия Серебрянская Руководитель образовательного проекта «Инициатива из России»

В поисках оптимальной температуры на рабочем месте проводится множество исследований. Так, в Корнельском университете в США выяснили, что чем ниже температура, тем больше ошибок люди делают, работая на компьютере. С другой стороны, в прохладном помещении проще выполнять рутинную работу, зато в тепле люди более склонны сотрудничать. А в Маастрихтском университете подсчитали, что комфортная температура для женщин на три градуса выше, чем для мужчин. Таким образом, универсального ответа нет.

В такой ситуации, помимо перехода на удаленную работу, самый очевидный выход — рассадить всех по климатическим зонам. Он не всегда воплотим, но отделу «IT и Телеком» агентства PR Partner это удалось, рассказала его руководитель Ирина Кузьмина: «У меня была такая ситуация — я сидела под кондиционером, и у меня опухла нога. Когда я попала к хирургу, он сказал, что это результат того, что меня продуло. Это было неожиданно. Теперь мы включаем кондиционер по расписанию. Он у нас работает минут 10, потом мы его на такое же время отключаем.

За работу кондиционера отвечает только один человек. Кроме того, мы внутри команды договорились, что те сотрудники, которые любят прохладу, могут пересесть к кондиционеру поближе. Ирина Кузьмина Руководитель отдела «IT и Телеком» агентства PR Partner

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Возможно, скоро проблема будет решена технологически. В Энергетическом институте Лондонского университетского колледжа считают, что офисы постепенно перейдут на персонализированный климат-контроль — обогреватели под ногами и регулируемая личная вентиляция.

Нечто подобное уже существует, сообщил директор по развитию проектов в области городских технологий фонда «Сколково» Юрий Хаханов: «И в России, и в мире создаются потолочные панели из композитных материалов, которые являются инфракрасными излучателями. Соответственно, в любой точке пространства, вплоть до конкретного рабочего места, можно создавать комфортную температуру. Насколько я знаю, и в Москве несколько переговорных комнат таким образом оборудованы, и в мире есть такие офисы».

Пока этого не произошло, бизнесу приходится искать компромиссы или менять правила. По словам Юлии Серебрянской, ее организация после шквала жалоб сотрудников пошла ва-банк и просто переехала: «Мы специально выбирали помещение, чтобы окна выходили не на солнечную сторону. У нас порядка 20 окон на 300 кв. м. Теперь мы категорически не пользуемся кондиционером, а открываем окна, и, в общем, сотрудники меньше болеют летом. Я попросила коллег самих выбрать помещение, единственное, что мы согласовали заранее — это район. Я в это помещение зашла, когда уже была оплачена аренда».