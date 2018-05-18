«Электронный нос» поможет найти человека под завалами
Инженеры из нескольких европейских стран разработали устройство, которое может обнаруживать присутствие человека по запаху.
Инженеры из нескольких европейских стран разработали устройство, которое может обнаруживать присутствие человека по запаху.
Оно представляет собой массив из пяти датчиков
Обычно для поиска людей под завалами спасатели пытаются услышать голоса людей под конструкциями, а также пользуются помощью подготовленных поисковых собак. Благодаря острому обонянию они могут обнаруживать людей по запаху и в случае, если человек под завалами находится без сознания, собака становится основным инструментом спасателей.
Инженеры из Швейцарии, Австрии и Кипра под руководством Сотириса Пратсиниса (Sotiris Pratsinis) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали электронное устройство с аналогичными функциями. Поскольку одно вещество может появиться в зоне обнаружения из внешних источников, разработчики выбрали пять
Созданные инженерами датчики могут определять ацетон, выделяемый при липолизе, изопрен, образующийся при выработке холестерина, и аммиак, получающийся в результате белкового обмена веществ. В основе датчиков лежат пористые металлооксидные пленки, меняющие сопротивление при попадании на них искомого вещества. Помимо самостоятельно созданных датчиков исследователи использовали два коммерчески доступных датчика углекислого газа и влажности. Вместе они образуют массив, достаточный для определения присутствия человека и невосприимчивый к повышенным концентрациям отдельных газов.
Разработчики испытали устройство на девяти добровольцах в плетизмографической камере, которая по замыслу авторов может имитировать условия под завалами в почти замкнутом пространстве. В течение первого часа выдыхаемый воздух вытягивался из камеры, а в течение второго оставался внутри. За счет этого они смогли разделить выделения кожи и из кожи и дыхания. Несмотря на то, что выделения некоторых
В будущем авторы планируют проверить устройство в реальных условиях и понять, насколько оно применимо для обнаружения людей под завалами.
В прошлом году исследователи из Высшей школы экономики разработали «электронный нос», который может не только определять запахи, но и заносить их в базу данных и узнавать в дальнейшем.
Григорий Копиев.