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12:09 (мск), источник: N + 1

«Электронный нос» поможет найти человека под завалами

Инженеры из нескольких европейских стран разработали устройство, которое может обнаруживать присутствие человека по запаху.

Оно представляет собой массив из пяти датчиков веществ-маркеров, которые люди выделяют через кожу или дыхание. В будущем такие устройства могут быть использованы при поиске людей под завалами, рассказывают разработчики в журнале Analytical Chemistry.

Обычно для поиска людей под завалами спасатели пытаются услышать голоса людей под конструкциями, а также пользуются помощью подготовленных поисковых собак. Благодаря острому обонянию они могут обнаруживать людей по запаху и в случае, если человек под завалами находится без сознания, собака становится основным инструментом спасателей.

Инженеры из Швейцарии, Австрии и Кипра под руководством Сотириса Пратсиниса (Sotiris Pratsinis) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали электронное устройство с аналогичными функциями. Поскольку одно вещество может появиться в зоне обнаружения из внешних источников, разработчики выбрали пять веществ-маркеров, выделяемых человеком, и создали массив из трех датчиков собственной разработки и двух коммерческих.

Созданные инженерами датчики могут определять ацетон, выделяемый при липолизе, изопрен, образующийся при выработке холестерина, и аммиак, получающийся в результате белкового обмена веществ. В основе датчиков лежат пористые металлооксидные пленки, меняющие сопротивление при попадании на них искомого вещества. Помимо самостоятельно созданных датчиков исследователи использовали два коммерчески доступных датчика углекислого газа и влажности. Вместе они образуют массив, достаточный для определения присутствия человека и невосприимчивый к повышенным концентрациям отдельных газов.

Разработчики испытали устройство на девяти добровольцах в плетизмографической камере, которая по замыслу авторов может имитировать условия под завалами в почти замкнутом пространстве. В течение первого часа выдыхаемый воздух вытягивался из камеры, а в течение второго оставался внутри. За счет этого они смогли разделить выделения кожи и из кожи и дыхания. Несмотря на то, что выделения некоторых веществ-маркеров варьировалось у разных испытуемых, в течение всех испытаний исследователи смогли однозначно определить их значительно повышенную концентрацию.

В будущем авторы планируют проверить устройство в реальных условиях и понять, насколько оно применимо для обнаружения людей под завалами.

В прошлом году исследователи из Высшей школы экономики разработали «электронный нос», который может не только определять запахи, но и заносить их в базу данных и узнавать в дальнейшем.

Григорий Копиев.

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