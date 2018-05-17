Маленький север в центре Москвы: ледяная пещера в «Зарядье» открылась для посетителей
Кристаллы льда и снега образуются в пещере естественным путем, как в природе.
Кристаллы льда и снега образуются в пещере естественным путем, как в природе.
В парке «Зарядье» открылась уникальная художественная инсталляция — ледяная пещера. Посетители могут оказаться в настоящем снежном царстве, почувствовать величие северной природы и полюбоваться красотой кристаллов, которыми покрыты колонны и стены. Специальное освещение создает мерцание на стенах и придает таинственности тоннелям.
«Теперь можно почувствовать себя настоящим полярником, не выезжая из Москвы. Я думаю, что эта интересная естественная, природная изюминка нашего парка тоже понравится посетителям и тоже станет достопримечательностью нашего города», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
Идею создания ледяной пещеры предложили сотрудники архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro (Нью-Йорк). Над проектом работали художник Александр Пономарев и архитектор Алексей Козырь.
Кристаллы льда и снега образуются в пещере естественным путем, как в природе. Этого удалось достичь благодаря конструкции из сотни металлических труб общей протяженностью 13,7 километра, по которым с регулируемой скоростью и температурой непрерывно циркулирует специальное вещество. Наращивание льда проходило в несколько этапов. Всего на сводах пещеры было заморожено около 70 тонн воды.
В павильоне планируется проводить экскурсии, на которых гостям расскажут о научных экспедициях в Арктику и Антарктику. А на медиаэкране рядом с пещерой будут транслировать фильмы о природе льда.
Парк «Зарядье» открылся во время празднования 870-летия столицы — 9 сентября 2017 года. Территория «Зарядья» разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. В парке находятся парящий мост,