Маленький север в центре Москвы: ледяная пещера в «Зарядье» открылась для посетителей

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В парке «Зарядье» открылась уникальная художественная инсталляция — ледяная пещера. Посетители могут оказаться в настоящем снежном царстве, почувствовать величие северной природы и полюбоваться красотой кристаллов, которыми покрыты колонны и стены. Специальное освещение создает мерцание на стенах и придает таинственности тоннелям.

«Теперь можно почувствовать себя настоящим полярником, не выезжая из Москвы. Я думаю, что эта интересная естественная, природная изюминка нашего парка тоже понравится посетителям и тоже станет достопримечательностью нашего города», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.

Идею создания ледяной пещеры предложили сотрудники архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro (Нью-Йорк). Над проектом работали художник Александр Пономарев и архитектор Алексей Козырь.

«Объект наш технически очень сложный, сделать его было очень непросто, аналогов — такого рода объектов — в мире нет. Здесь на первом этаже мощнейшая холодильная установка, пол тоже специальным образом сделан», — объяснил Александр Пономарев.

Кристаллы льда и снега образуются в пещере естественным путем, как в природе. Этого удалось достичь благодаря конструкции из сотни металлических труб общей протяженностью 13,7 километра, по которым с регулируемой скоростью и температурой непрерывно циркулирует специальное вещество. Наращивание льда проходило в несколько этапов. Всего на сводах пещеры было заморожено около 70 тонн воды.

«Лед нарастает удивительным образом, иногда невозможно даже предсказать ту красоту, которую можно получить. Но, как сказал наш соотечественник мастер авангарда Казимир Малевич: ««Нужно создавать произведения, подобно природе»», — добавил художник.

В павильоне планируется проводить экскурсии, на которых гостям расскажут о научных экспедициях в Арктику и Антарктику. А на медиаэкране рядом с пещерой будут транслировать фильмы о природе льда.

Тем, кто собирается посетить пещеру, рекомендуется захватить теплые вещи, ведь внутри температура достигает пяти градусов мороза.