Ночь музеев в Минской области отметят квестами и арт-вечеринками

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Так, Минский областной краеведческий музей в Молодечно приглашает вместе провести «Каникулы в деревне», прогуляться по городу в пространстве и времени и совершить «Путешествие в мир искусств». Гостям предложат посмотреть показательные выступления подросткового клуба «Юный десантник» и отдохнуть на ретро-дискотеке.

Жители Борисова и Заславля получат возможность погрузиться в атмосферу 1980-х годов через викторины, дискотеки и угощения. «Шоу крылатых гусар» презентуют в Логойском историко-краеведческом музее имени Константина и Евстафия Тышкевичей. Выступят конно-исторический клуб, трюковая лошадь, зрители смогут покататься верхом, получить быстрый портрет на память, изготовить памятный сувенир.