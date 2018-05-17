Ночь музеев в Минской области отметят квестами и арт-вечеринками
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квестами,
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квестами,
Так, Минский областной краеведческий музей в Молодечно приглашает вместе провести «Каникулы в деревне», прогуляться по городу в пространстве и времени и совершить «Путешествие в мир искусств». Гостям предложат посмотреть показательные выступления подросткового клуба «Юный десантник» и отдохнуть на
Жители Борисова и Заславля получат возможность погрузиться в атмосферу 1980-х годов через викторины, дискотеки и угощения. «Шоу крылатых гусар» презентуют в Логойском
Воложинский краеведческий музей представит программу, посвященную жизни и творчеству Констанции Буйло и Винцента