На набережной Усть-Каменогорска появились фонари странного дизайна

Фонари черного цвета городские власти решили установить для освещения набережной реки Ульбы. Горожане возмущены: за два года очередной реконструкции все изменилось далеко не в лучшую сторону: ремонтные работы давно остановились, зато появились фонари необычной формы. А выбор цвета и пугающего дизайна — уже последняя капля. Некоторые жители даже провели аналогию со столбами из концлагеря: цвет и форма те же. Почему выбор пал именно на этот стиль оформления и кто является автором столь креативного решения, чиновники пока не комментируют.