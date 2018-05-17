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21:52 (мск), источник: Zakon.kz

На набережной Усть-Каменогорска появились фонари странного дизайна

Некоторые жители провели аналогию со столбами из концлагеря: цвет и форма те же.

Источник: Zakon.kz

В Усть-Каменогорске на набережной появились фонари странного дизайна. У горожан внешний вид конструкций вызвал недоумение, их уже окрестили «тюремными», сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Фонари черного цвета городские власти решили установить для освещения набережной реки Ульбы. Горожане возмущены: за два года очередной реконструкции все изменилось далеко не в лучшую сторону: ремонтные работы давно остановились, зато появились фонари необычной формы. А выбор цвета и пугающего дизайна — уже последняя капля. Некоторые жители даже провели аналогию со столбами из концлагеря: цвет и форма те же. Почему выбор пал именно на этот стиль оформления и кто является автором столь креативного решения, чиновники пока не комментируют.

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