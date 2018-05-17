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23:12 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о прекращении уголовного дела математика Богатова

Его обвиняли в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Следствие прекратило уголовное преследование московского математика Дмитрия Богатова, которому было предъявлено обвинение в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков, сообщает в четверг «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

По каким основаниям дело было закрыто, собеседник агентства не пояснил.

В свою очередь, адвокат Богатова Александр Мордвинов заявил «Интерфаксу», что соответствующее постановление ему не вручалось, поэтому информацию о прекращении уголовного дела в отношении подзащитного он пока прокомментировать не может.

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В начале апреля 2017 года столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту появившихся в сети призывов к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. По данным ведомства, 29 марта в интернете неустановленным лицом были размещены текстовые сообщения, «призывающие к действиям крайне экстремистского толка».

Богатов был задержан по этому делу 6 апреля. С санкции Пресненского суда Москвы 10 апреля он был отправлен под арест. Сначала молодой человек подозревался в призывах к массовым беспорядкам, максимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы. После того, как суд 7 апреля отказался его арестовывать, ему в тот же день было предъявлено обвинение по двум другим статьям — в публичных призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили.

Как заявляли адвокаты Богатова, по версии следствия, 29 марта 2017 года он разместил два текста на одном из форумов в интернете от имени некоего Айрата Баширова, один из IP-адресов которого совпал с адресом молодого человека.

В то же время, согласно позиции защиты, Богатов пользовался сетью Tor и осуществлял администрирование узлом связи, поэтому IP-адрес не может указывать на то, что компьютером, на который адрес был распределен, пользовался именно он.

Также защита Богатова критически оценивала выводы оперативника полиции, который из 104 IP-адресов по всему миру, с которого осуществлял выход в сеть автор противоправных сообщений, выбрал единственный адрес, привязанный к компьютеру в Москве.

В июле прошлого года Пресненский суд по ходатайству следствия изменил молодому человеку меру пресечения на домашний арест.

В январе 2018 года следствие изменило Богатову меру пресечения на подписку о невыезде, при этом обвинения с него на тот момент сняты не было.

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