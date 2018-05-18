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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский Роспотребнадзор назвал причины нашествия комаров

И дал рекомендации по профилактике укусов.

Источник: Комсомольская правда

После весеннего паводка в этом году в Воронежской области осталось много временных водоемов — больших площадей, залитых водой. Такие места отлично подходят для массового выплода комаров. В результате жители населенных пунктов, расположенных на берегах рек, подверглись массовому нападению кровососущих. Так воронежский Роспотребнадзор объяснил ситуацию с комарами, сложившуюся в области.

Также специалисты дали советы о том, как обезопасить себя от укусов комаров. Жителям области пора установить москитные сетки на окна и привыкнуть заправлять полог под матрац во время сна. Обнаружив комара в помещении, постарайтесь уничтожить его любым доступным для вас способом. Не забывайте использовать репелленты, выходя на улицу. Хотя в период массовой активности комаров лучше вообще воздержаться от прогулок на открытых территориях, но если вы все же решились выйти на улицу, оденьтесь в светлое. А тем, чей рабочий день проходит на открытом воздухе, рекомендуется использовать защитную одежду.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в местах отдыха населения проводятся дезинсекционные обработки. Однако полностью избавиться от комаров не получится.

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