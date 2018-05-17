«Папина копия». Дочь Баян Алагузовой выложила детские фото с отцом

«В преддверии своего дня рождения решила закинуть немного фоток из детства)) сильно изменилась? P.S на первой фотке я делаю свое знаменитое “куси”, что означало “кулшi”)) мне так говорили перед тем как сфотать», — подписала Айсауле фотографии в своем аккаунте Instagram.

Комментаторы отметили, как сильно девушка похожа на своего отца, пожелав ему здоровья и терпения. Ранее в интервью Айсауле рассказала о трагедии в семье и о том, чему научил ее тот случай.