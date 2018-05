«Папина копия». Дочь Баян Алагузовой выложила детские фото с отцом

В предверии своего дня рождения решила закинуть немного фоток из детства)) сильно изменилась? P.S на первой фотке я делаю свое знаменитое «куси», что означало «кулшi»)) мне так говорили перед тем как сфотать??

