Все воронежские маршрутки оборудуют камерами видеонаблюдения

Источник: Вести - Воронеж

Комиссия из представителей городского управления транспорта, перевозчиков и общественников проверила 20 маршруток, за год таким составом планируют осмотреть четыреста. И, как ожидается, четверть из них получит акт о списании. Проверить эти автобусы решили после жалоб, а также из-за подходящего к концу срока эксплуатации. В одних не оказывается ламп в салоне, в других замечают пыльные сидения.

А водитель «ПАЗика» решил выполнять предписания прямо на месте — и срезает шторы из салона. На то, чтобы устранить недочёты, перевозчикам выделают от буквально нескольких дней до нескольких месяцев, затем проверяют повторно.