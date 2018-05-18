Все воронежские маршрутки оборудуют камерами видеонаблюдения

Комиссия из представителей городского управления транспорта, перевозчиков и общественников проверила 20 маршруток, за год таким составом планируют осмотреть четыреста. И, как ожидается, четверть из них получит акт о списании. Проверить эти автобусы решили после жалоб, а также из-за подходящего к концу срока эксплуатации. В одних не оказывается ламп в салоне, в других замечают пыльные сидения.
А водитель «ПАЗика» решил выполнять предписания прямо на месте — и срезает шторы из салона. На то, чтобы устранить недочёты, перевозчикам выделают от буквально нескольких дней до нескольких месяцев, затем проверяют повторно.
— Если транспортное средство в более-менее нормальном состоянии, и его можно привести в надлежащее состояние, мы даём время на устранение недостатков. После этого вновь проверяем: если всё устранено — выпускаем на линию, — рассказал заместитель руководителя управления транспорта Воронежа Олег Миронов.