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08:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Все воронежские маршрутки оборудуют камерами видеонаблюдения

До конца года во всех маршрутках появятся камеры видеонаблюдения — они будут следить не только за поведением водителя на дороге, но и за пассажирами. Об этом сообщили во время проверки городского общественного транспорта в четверг, 17 мая. Пока съёмка ведется только в 70% автобусов.

Источник: Вести - Воронеж

Комиссия из представителей городского управления транспорта, перевозчиков и общественников проверила 20 маршруток, за год таким составом планируют осмотреть четыреста. И, как ожидается, четверть из них получит акт о списании. Проверить эти автобусы решили после жалоб, а также из-за подходящего к концу срока эксплуатации. В одних не оказывается ламп в салоне, в других замечают пыльные сидения.

А водитель «ПАЗика» решил выполнять предписания прямо на месте — и срезает шторы из салона. На то, чтобы устранить недочёты, перевозчикам выделают от буквально нескольких дней до нескольких месяцев, затем проверяют повторно.

— Если транспортное средство в более-менее нормальном состоянии, и его можно привести в надлежащее состояние, мы даём время на устранение недостатков. После этого вновь проверяем: если всё устранено — выпускаем на линию, — рассказал заместитель руководителя управления транспорта Воронежа Олег Миронов.

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