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23:13 (мск), источник: Kazinform

Этноаул и сафари-парк открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Бурабайском районе за поселком Зеленый Бор на поляне мараловодческого хозяйства состоялось открытие этноаула «Жайлау», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Источник: Kazinform

Для организации массовых народных гуляний в этноауле было сооружено поселение, состоящее из 5 юрт и алтыбаканов. Кроме того, вблизи места проведения празднеств находится сафари-парк национального парка «Бурабай», где любители конных поездок смогли сменить седла скакунов на полную драйва гонку на скоростных квадроциклах.

Посетителям предоставили возможность попробовать себя в стрельбе из лука, езде на лошадях, а также познакомиться с такими видами спорта, как қазақша күрес, бәйге, аударыспақ.

«В первой юрте все желающие отведали национальные деликатесы и целебные напитки: шубат и кумыс. Вторая юрта представила взору посетителей древние ремесла казахов. В третьей юрте отобразилась ретроспектива былого жилища, где каждый человек ощутил на себе энергетику быта минувших столетий. Посетив четвертую юрту, гости по достоинству оценили убранства очага, дизайн которых пестрил национальными узорами в виде очертаний рогов домашнего скота. В пятой юрте находилась кухня», — рассказали в управлении внутренней политики региона.

В концерте ведущих творческих коллективов Щучинска принял участие и ансамбль традиционной домбровой музыки. В завершение состоялось награждение победителей.

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