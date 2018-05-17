Этноаул и сафари-парк открыли в Акмолинской области

Источник: Kazinform

Для организации массовых народных гуляний в этноауле было сооружено поселение, состоящее из 5 юрт и алтыбаканов. Кроме того, вблизи места проведения празднеств находится сафари-парк национального парка «Бурабай», где любители конных поездок смогли сменить седла скакунов на полную драйва гонку на скоростных квадроциклах.

Посетителям предоставили возможность попробовать себя в стрельбе из лука, езде на лошадях, а также познакомиться с такими видами спорта, как қазақша күрес, бәйге, аударыспақ.

«В первой юрте все желающие отведали национальные деликатесы и целебные напитки: шубат и кумыс. Вторая юрта представила взору посетителей древние ремесла казахов. В третьей юрте отобразилась ретроспектива былого жилища, где каждый человек ощутил на себе энергетику быта минувших столетий. Посетив четвертую юрту, гости по достоинству оценили убранства очага, дизайн которых пестрил национальными узорами в виде очертаний рогов домашнего скота. В пятой юрте находилась кухня», — рассказали в управлении внутренней политики региона.