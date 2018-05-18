Строительство объездной дороги под Воронежем может начаться в 2019 году

Источник: РИА "Воронеж"

Во время личного приема граждан к Александру Гусеву обратился житель поселка ВНИИСС Илья Гаршин с просьбой построить окружную дорогу. Из-за высокого транспортного потока к достопримечательностям Рамони страдают жители населенного пункта.

— Основная дорога делит наш поселок на две части: северную и южную. Школа и спортзал находятся в северной части, поэтому чаще всего эту дорогу переходят дети. Но выходные светофор отключают, потому что иначе на дороге образуется пробка до 5 км. Трасса в объезд поселка была давно построена и пришла в негодность, сейчас по ней только спецтехника ездит, — отметил Илья Гаршин.

Александр Гусев отметил, что включить объект в программу «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году нельзя, поскольку речь идет о новом строительстве, а не ремонте. Однако это возможно сделать в 2019 году.