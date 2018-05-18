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08:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Строительство объездной дороги под Воронежем может начаться в 2019 году

Строительство дороги в объезд поселка ВНИИСС может начаться в 2019 году. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы Воронежской области Александра Гусева в Рамонский район в четверг, 17 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Во время личного приема граждан к Александру Гусеву обратился житель поселка ВНИИСС Илья Гаршин с просьбой построить окружную дорогу. Из-за высокого транспортного потока к достопримечательностям Рамони страдают жители населенного пункта.

— Основная дорога делит наш поселок на две части: северную и южную. Школа и спортзал находятся в северной части, поэтому чаще всего эту дорогу переходят дети. Но выходные светофор отключают, потому что иначе на дороге образуется пробка до 5 км. Трасса в объезд поселка была давно построена и пришла в негодность, сейчас по ней только спецтехника ездит, — отметил Илья Гаршин.

Александр Гусев отметил, что включить объект в программу «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году нельзя, поскольку речь идет о новом строительстве, а не ремонте. Однако это возможно сделать в 2019 году.

— Появление дороги в обход ВНИИСС логично, потому что здесь большой поток машин. Конечно нам нужно разгрузить центральную магистраль к самой Рамони, чтобы обеспечить и безопасность, и комфорт для автомобилистов. Поэтому я думаю, что мы такую дорогу в следующем году построим, — заявил Александр Гусев.

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