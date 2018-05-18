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00:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеведущий избил акулу и разрушил миф о дельфинах

Ведущий Кларк Гайфорд опубликова фотографию, где он сражается с акулой во время подводного погружения. Выяснилось, что поодаль плавал дельфин, который не пришел на помощь оказавшемуся в беде человеку.

Источник: AP 2018

Ведущий Кларк Гайфорд (Clarke Gayford) сразился с акулой во время съемок образовательной передачи Young Ocean Explorers. Фотографию подводной схватки он опубликовал в своем профиле в Twitter.

На снимке в своем посте Гайфорд подписал, где находится он, а где — хищник. На фото видно, что поодаль плавал дельфин, который не пришел на помощь оказавшемуся в беде человеку. «Оказывается, дельфины не просто не помогают, им реально нравится наблюдать. Миф из детства разрушен», — подписал ведущий.

Как сообщает информационное агентство AFP, скорее всего, акулу привлекли остатки рыбы и частички крови, которые плавали в воде после трапезы китов и дельфинов у Большого Барьерного рифа. Управлявший съемочным процессом Гайфорд привлек внимание хищника. Ему удалось отбиться с помощью длинного шеста.

Гайфорд является известным новозеландским теле- и радиоведущим. В ближайшее время он планирует сделать большой перерыв в карьере и переключиться на домашнее хозяйство: он и его жена, премьер-министр страны Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern), ожидают рождения первенца, ухаживать за которым будет в основном отец.

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