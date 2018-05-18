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03:04 (мск), источник: РИА Новости

Суд рассмотрит иск Мары Багдасарян к отделу ГИБДД

Дорогомиловский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск пожизненно лишенной водительских прав стритрейсерши Мары Багдасарян к отделу ГИБДД, отказавшему девушке в выдаче водительского удостоверения, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Судебное заседание назначено на 11:00 мск.

По словам пресс-секретаря суда Анастасии Татарули, в суд поступил иск Багдасарян к профильному подразделению столичной полиции, в котором она «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen», после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией.

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