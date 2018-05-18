Суд рассмотрит иск Мары Багдасарян к отделу ГИБДД

По словам пресс-секретаря суда Анастасии Татарули, в суд поступил иск Багдасарян к профильному подразделению столичной полиции, в котором она «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen», после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией.