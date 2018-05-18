Идет на рекорд: 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

В семье Алека Болдуина — снова пополнение: 60-летний артист в пятый раз стал отцом. 34-летняя супруга голливудской звезды Хиллария родила ему сына. Это четвертый общий ребенок пары. У Алека есть еще одна дочь — Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Снимком новорожденного в своем Инстаграме поделилась сама счастливая мама.

— Вот он! Он идеален! — подписала Хиллария кадр, на котором она держит сына на руках, а счастливый Алек с нежностью смотрит на ребенка.

В семье уже подрастают трое детей — дочка Кармен и сыновья Рафаэль и Леонардо. Причем младший Лео родился у супругов совсем недавно — в 2016 году. Судя по снимкам в Инстаграме Хилларии, Алек — отличный отец, который прекрасно справляется со своей малышовской командой.

Актер познакомился с нынешней супругой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хиллария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей. По словам друзей Болдуина, этот роман явно пошел ему на пользу: у артиста словно открылось второе дыхание. Алек заметно похудел и помолодел, стал более подтянутым и счастливым. Он даже стал вегетарианцем — чего не сделаешь ради любимой.