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05:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Идет на рекорд: 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

34-летняя жена голливудского актера Хиллария родила ему сына.

В семье Алека Болдуина — снова пополнение: 60-летний артист в пятый раз стал отцом. 34-летняя супруга голливудской звезды Хиллария родила ему сына. Это четвертый общий ребенок пары. У Алека есть еще одна дочь — Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Снимком новорожденного в своем Инстаграме поделилась сама счастливая мама.

— Вот он! Он идеален! — подписала Хиллария кадр, на котором она держит сына на руках, а счастливый Алек с нежностью смотрит на ребенка.

В семье уже подрастают трое детей — дочка Кармен и сыновья Рафаэль и Леонардо. Причем младший Лео родился у супругов совсем недавно — в 2016 году. Судя по снимкам в Инстаграме Хилларии, Алек — отличный отец, который прекрасно справляется со своей малышовской командой.

Актер познакомился с нынешней супругой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хиллария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей. По словам друзей Болдуина, этот роман явно пошел ему на пользу: у артиста словно открылось второе дыхание. Алек заметно похудел и помолодел, стал более подтянутым и счастливым. Он даже стал вегетарианцем — чего не сделаешь ради любимой.

С первой женой Ким Бессинджер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. 22-летняя наследница актера стала моделью и делает вполне успешную карьеру.

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