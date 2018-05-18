Сотни случаев инфаркта предотвращены в Приморье
Врачи службы скорой медицинской помощи Приморья выполнили 29,5 тысяч
Врачи службы скорой медицинской помощи Приморья выполнили 29,5 тысяч
Именно дистанционные консультации по кардиологии помогли выявить более 560 случаев инфаркта. Представители департамента здравоохранения рассказали, что в апреле специалистами службы скорой помощи выполнено пациентам 8186 электрокардиограмм, которые через Интернет переданы для своевременной расшифровки в кардиологический центр. Таким образом, по данным главы департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, благодаря таким возможностям, своевременно выявлено 202 инфаркта, а пациенты оперативно доставлены в больницы.
Он подчеркнул, что в проекте «теле-ЭКГ», который реализуется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского» края с начала года участвуют 29 районных и городских больниц, а с 1 апреля началось поэтапное подключение к проекту
В департаменте уверены, эта доступная дистанционная специализированная кардиологическая помощь будет способствовать снижению уровня смертности и инвалидности.
Таисия Масина.