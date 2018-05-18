Сотни случаев инфаркта предотвращены в Приморье

Источник: ДЕЙТА

Именно дистанционные консультации по кардиологии помогли выявить более 560 случаев инфаркта. Представители департамента здравоохранения рассказали, что в апреле специалистами службы скорой помощи выполнено пациентам 8186 электрокардиограмм, которые через Интернет переданы для своевременной расшифровки в кардиологический центр. Таким образом, по данным главы департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, благодаря таким возможностям, своевременно выявлено 202 инфаркта, а пациенты оперативно доставлены в больницы.

Он подчеркнул, что в проекте «теле-ЭКГ», который реализуется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского» края с начала года участвуют 29 районных и городских больниц, а с 1 апреля началось поэтапное подключение к проекту фельдшерско-акушерских пунктов края. Уже закуплено необходимое оборудование, ведется поэтапное подключение ФАПов к Интернет. Теле-ЭКГ начали выполнять на ФАПах поликлиники № 1 Владивостока, Дальнереченской и Лесозаводской горбольниц, а также на ФАПах, относящихся к Михайловской, Шкотовской, Партизанской и Октябрьской центральным районным больницам.

Именно система телеЭКГ-диагностики, подчеркивают специалисты, которая начала работать в Приморье с начала ноября, повысила качество оказания медицинской помощи. Потребность в такой диагностике оказалась очень востребованной.

В департаменте уверены, эта доступная дистанционная специализированная кардиологическая помощь будет способствовать снижению уровня смертности и инвалидности.