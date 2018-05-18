Приморские спасатели учатся уму-разуму в Китае

Далее команда ДВФУ была назначена для проведения аварийно-спасательных работ в четырёхэтажном здании, которое наклонилось на 40 градусов из-за землетрясения. По сценарию проходы и лестницы завалило, но спасателям удалось попасть на 3-й этаж, используя альпинистское снаряжение. Был принят план проделать проход в железобетонных плитах-перекрытиях перфоратором, работающим от генератора. Каждый член команды по очереди работал с инструментом, и за два часа им удалось пробиться на 2-й этаж. Работу продолжили спасатели Тайваня. Они должны были быть более аккуратными, так как под ними могли быть пострадавшие. Для этого спасатели использовали специальный зонт, который не даёт обломкам падать на пол и циркулярные пилы, для ровного выпиливания бетона. После чего команда ДВФУ спустилась в подвал помещения в целях поиска пострадавших. Приморские спасатели обеспечивали навеску баз, собирали полиспаст, для поднятия возможных пострадавших в носилках, обеспечивали и наводили страховку, проводили разведку. Обнаруженному в завале на первом этаже здания человеку была оказана первая помощь. После чего пострадавшего закрепили на носилках и перенесли к месту подъёма. Подъем был осуществлен с сопровождением, профессионально и без нарушений техники спасения. Пострадавший был передан команде спасателей из Китая для спуска через окно по троллею вниз в безопасную зону для оказания медицинской помощи.