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04:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские спасатели учатся уму-разуму в Китае

В городе Ханчжоу провинции Чжэцзян в Китае остоялся форум Азиатско-тихоокеанской ассоциации по ликвидации крупномасштабных последствий стихийных бедствий, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья. Принять участие в мероприятии были приглашены делегации из России, Китая, Японии, США и Тайваня. От Приморья…

В городе Ханчжоу провинции Чжэцзян в Китае остоялся форум Азиатско-тихоокеанской ассоциации по ликвидации крупномасштабных последствий стихийных бедствий, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС Приморья.

Принять участие в мероприятии были приглашены делегации из России, Китая, Японии, США и Тайваня. От Приморья на форум отправились представители студенческого корпуса спасателей Дальневосточного Федерального университета — студенты с 1-го по 4-й курсы, обучающиеся на факультетах «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность» и «Строительство». Руководила группой сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю Полина Силагадзе.

Целью проведения форума стали: отработка действий по организации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обмен опытом между странами, организация связи, работы штабов в зоне бедствия и взаимодействия между медицинским персоналом, спасателями, волонтёрами и службами жизнеобеспечения.

В ходе недельных учений, участникам предстояло отработать множество различных ситуаций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций таких как: завал, извлечение пострадавшего из автомобиля, работа в высотном здании с поднятием пострадавшего и организация троллея для его дальнейшего спуска.

Команде ДВФУ в составе 6 человек предстояло отработать действия в результате дорожно-транспортного происшествия совместно со спасателями из Тайваня. По легенде тренировки несколько автомобилей придавило упавшими стенами, пассажиры автотранспорта оказались заблокированы и не могли самостоятельно выбраться. Используя подпорки для стены, команда Дальневосточного федерального университета с коллегами из Тайваня достали пострадавших из машин, используя носилки.

Следующим рабочим объектом для команды ДВФУ был канализационный колодец. Их действия заключались в силовом проникновении через железобетонную плиту, мешавшую транспортированию пострадавшего из завала в безопасную зону.

Далее команда ДВФУ была назначена для проведения аварийно-спасательных работ в четырёхэтажном здании, которое наклонилось на 40 градусов из-за землетрясения. По сценарию проходы и лестницы завалило, но спасателям удалось попасть на 3-й этаж, используя альпинистское снаряжение. Был принят план проделать проход в железобетонных плитах-перекрытиях перфоратором, работающим от генератора. Каждый член команды по очереди работал с инструментом, и за два часа им удалось пробиться на 2-й этаж. Работу продолжили спасатели Тайваня. Они должны были быть более аккуратными, так как под ними могли быть пострадавшие. Для этого спасатели использовали специальный зонт, который не даёт обломкам падать на пол и циркулярные пилы, для ровного выпиливания бетона. После чего команда ДВФУ спустилась в подвал помещения в целях поиска пострадавших. Приморские спасатели обеспечивали навеску баз, собирали полиспаст, для поднятия возможных пострадавших в носилках, обеспечивали и наводили страховку, проводили разведку. Обнаруженному в завале на первом этаже здания человеку была оказана первая помощь. После чего пострадавшего закрепили на носилках и перенесли к месту подъёма. Подъем был осуществлен с сопровождением, профессионально и без нарушений техники спасения. Пострадавший был передан команде спасателей из Китая для спуска через окно по троллею вниз в безопасную зону для оказания медицинской помощи.

Разобравшись со всеми возможными последствиями чрезвычайной ситуации командованием учений было принято решение о завершении учебной спасательной операции. Далее последовало сборка лагеря и убытие на места постоянной дислокации всех спасательных отрядов.

Михаил Грач.

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