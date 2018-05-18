Более 1,5 миллиардов рублей выдали военнослужащим ВВО на жилищную субсидию

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

С начала 2018 года около 260 семей военнослужащих Восточного военного округа обеспечены субсидией на приобретение или строительство жилья. Всего на эти цели выделено более 1,5 миллиардов рублей.

Также более 270 семей военнослужащих обеспечены готовым жильем для постоянного проживания.

Служебным жильем с начала года обеспечены около двух тысяч военнослужащих Восточного военного округа.

Сейчас специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» решают задачи по обеспечению военнослужащих служебным жильем за счет формирования нового и оптимизации имеющегося специализированного жилфонда. Помимо этого, новые подходы по включению жилых помещений в специализированный жилфонд, автоматизация и информатизация позволили увеличить темпы его формирования.