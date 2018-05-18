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03:25 (мск), источник: VLADNEWS

Дерзкого племянника приморского авторитета арестовали

Ранее молодой человек принес публичные извинения (видео).

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Житель Артема, угрожавший местным жителям огнестрельным оружием и нецензурно выругавшийся в адрес сотрудников правоохранительных органов, арестован, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

За нарушение общественного порядка в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ 20-летнему парню суд назначен административный арест на одни сутки.

Напомним, ранее молодой человек принес публичные извинения, пояснив, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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