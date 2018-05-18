Дерзкого племянника приморского авторитета арестовали

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z0jfEE6u62E?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Житель Артема, угрожавший местным жителям огнестрельным оружием и нецензурно выругавшийся в адрес сотрудников правоохранительных органов, арестован, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

За нарушение общественного порядка в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ 20-летнему парню суд назначен административный арест на одни сутки.