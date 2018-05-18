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03:35 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев ждут холодные выходные и резкое потепление в начале новой недели

В ближайшие дни в прогнозе синоптиков значатся заморозки, дождь и снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 88% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

В предстоящий уик-энд в Красноярске ожидаются заморозки, дождь и снег. Но с понедельника синоптики обещают очередное повышение температуры.

Ухудшение погоды горожане заметили уже сегодня утром: градусники показывали минусовую температуру, пошел снег. Днем в краевой столице ожидается +5.. +7 °C.

В субботу воздух прогреется до +10 °C, в воскресенье произойдет очередной спад температуры: ночью — 0, -1 °C, в светлое время суток уличные градусники будут показывать от +6 до +8 °C. Ежедневно в прогнозе значится небольшой и кратковременный дождь, а в воскресенье — снова снег.

После выходных погода резко изменится. Согласно предварительным данным, в понедельник воздух прогреется до +13.. +16 °C, а во вторник — до +17.. 19 °C. Но затем температура снова понизится.

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