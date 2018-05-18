Красноярцев ждут холодные выходные и резкое потепление в начале новой недели

Источник: Reuters

В предстоящий уик-энд в Красноярске ожидаются заморозки, дождь и снег. Но с понедельника синоптики обещают очередное повышение температуры.

Ухудшение погоды горожане заметили уже сегодня утром: градусники показывали минусовую температуру, пошел снег. Днем в краевой столице ожидается +5.. +7 °C.

В субботу воздух прогреется до +10 °C, в воскресенье произойдет очередной спад температуры: ночью — 0, -1 °C, в светлое время суток уличные градусники будут показывать от +6 до +8 °C. Ежедневно в прогнозе значится небольшой и кратковременный дождь, а в воскресенье — снова снег.