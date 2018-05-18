На «Хабаровские встречи» приглашают горожан

«19, 20 и 27 мая концерты будут проходить с 17:00 до 19:00 из-за прохладной погоды. Единственное, пропустим 26 мая в связи с насыщенной программой в честь празднования Дня города», — рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Хабаровска Ирина Жолобова.

С июня время встреч сдвинется на час. Это сделают для удобства хабаровчан.

«До самого сентября хабаровчан будут ждать в парке по субботам и воскресеньям с 18:00 до 20:00, как раз, когда спадает летний зной», — добавила Ирина Жолобова.