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03:37 (мск), источник: Губерния онлайн

На «Хабаровские встречи» приглашают горожан

Завтра, 19 мая, в краевой столице начнутся «Хабаровские встречи». В парке «Динамо» перед горожанами будут выступать творческие коллективы.

«19, 20 и 27 мая концерты будут проходить с 17:00 до 19:00 из-за прохладной погоды. Единственное, пропустим 26 мая в связи с насыщенной программой в честь празднования Дня города», — рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Хабаровска Ирина Жолобова.

С июня время встреч сдвинется на час. Это сделают для удобства хабаровчан.

«До самого сентября хабаровчан будут ждать в парке по субботам и воскресеньям с 18:00 до 20:00, как раз, когда спадает летний зной», — добавила Ирина Жолобова.

Всего за пять месяцев в парке собираются провести 36 выступлений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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