На «Хабаровские встречи» приглашают горожан
Завтра, 19 мая, в краевой столице начнутся «Хабаровские встречи». В парке «Динамо» перед горожанами будут выступать творческие коллективы.
Завтра, 19 мая, в краевой столице начнутся «Хабаровские встречи». В парке «Динамо» перед горожанами будут выступать творческие коллективы.
«19, 20 и 27 мая концерты будут проходить с 17:00 до 19:00
С июня время встреч сдвинется на час. Это сделают для удобства хабаровчан.
«До самого сентября хабаровчан будут ждать в парке по субботам и воскресеньям с 18:00 до 20:00, как раз, когда спадает летний зной», — добавила Ирина Жолобова.
Всего за пять месяцев в парке собираются провести 36 выступлений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».