Курс на Европу: до Хабаровска доехала путешественница из Колумбии

«Я думаю дороги в России нормальные, хорошие, как в Колумбии. А если говорить про остальные страны Южной Америки, то в Перу, Эквадоре очень плохие дороги. В России десять тысяч километров — это очень много», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» путешественница.
Свою ретро-машину Анна Лучия Перес купила в Колумбии в очень плохом состоянии. Браться за ремонт «Мерседеса» никто не хотел, пришлось самой изучать автодело. Поняв, что перешла с машиной на «ты», женщина решилась на кругосветное путешествие.
«У меня три ящика с инструментами, два карбюратора — старый и новый, трамблёр, два колеса и две канистры по 40 литров бензина», — объяснила Анна Лучия Перес.
По дороге из Владивостока в Хабаровск в салоне автомобиля запахло бензином. Решить вопрос помогли случайные прохожие, как оказалось — ремонтники автослесарной мастерской. Денег с путешественницы не взяли. В знак благодарности колумбийка сфотографировала своих спасителей. Снимки фотографа и бизнесвумен публикуют в известных изданиях, не исключено, что скоро на страницах популярных в мире журналов появится и кадры, снятые на Дальнем Востоке.