Курс на Европу: до Хабаровска доехала путешественница из Колумбии

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«Я думаю дороги в России нормальные, хорошие, как в Колумбии. А если говорить про остальные страны Южной Америки, то в Перу, Эквадоре очень плохие дороги. В России десять тысяч километров — это очень много», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» путешественница.

Свою ретро-машину Анна Лучия Перес купила в Колумбии в очень плохом состоянии. Браться за ремонт «Мерседеса» никто не хотел, пришлось самой изучать автодело. Поняв, что перешла с машиной на «ты», женщина решилась на кругосветное путешествие.

«У меня три ящика с инструментами, два карбюратора — старый и новый, трамблёр, два колеса и две канистры по 40 литров бензина», — объяснила Анна Лучия Перес.