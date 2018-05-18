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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

Курс на Европу: до Хабаровска доехала путешественница из Колумбии

До Хабаровска добралась путешественница из Колумбии Анна Лучия Перес, которая покоряет мир на «Мерседесе» 1961-го года выпуска. Она уже исколесила Северную и Южную Америки и теперь направляется в сторону Европы.

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«Я думаю дороги в России нормальные, хорошие, как в Колумбии. А если говорить про остальные страны Южной Америки, то в Перу, Эквадоре очень плохие дороги. В России десять тысяч километров — это очень много», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» путешественница.

Свою ретро-машину Анна Лучия Перес купила в Колумбии в очень плохом состоянии. Браться за ремонт «Мерседеса» никто не хотел, пришлось самой изучать автодело. Поняв, что перешла с машиной на «ты», женщина решилась на кругосветное путешествие.

«У меня три ящика с инструментами, два карбюратора — старый и новый, трамблёр, два колеса и две канистры по 40 литров бензина», — объяснила Анна Лучия Перес.

По дороге из Владивостока в Хабаровск в салоне автомобиля запахло бензином. Решить вопрос помогли случайные прохожие, как оказалось — ремонтники автослесарной мастерской. Денег с путешественницы не взяли. В знак благодарности колумбийка сфотографировала своих спасителей. Снимки фотографа и бизнесвумен публикуют в известных изданиях, не исключено, что скоро на страницах популярных в мире журналов появится и кадры, снятые на Дальнем Востоке.

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