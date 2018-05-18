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03:51 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию

Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Об этом свидетельствует совместное исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, результаты которого опубликованы в научном журнале Science.

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Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам «супербактерий» и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве. В частности, этому способствует регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

При этом ученые отмечают, что угроза недооценена и вскоре даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам. В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.

Исследователи также утверждают, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.

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