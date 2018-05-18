Миллионы мальков кеты выпустили рыбоводы Приморья

Источник: Восток Медиа

Сегодня рыбзавод является одним из двух частных предприятий, которые занимаются промышленным воспроизведением потомства кеты.

«За два-три года, которые мальки проводят в естественной среде обитания, многие из них погибают. По статистике возвращается только 1,5 процентов. Если судить по этому выпуску, то мы ожидаем подхода в родную реку в 2020—2021 годах около700−800 тонн рыбы. В связи с этим мы планируем наладить глубокую переработку рыбной продукции, будет заморозка, полуфабрикаты, копчение, консервы и многое другое. Это позволит полностью обеспечить Дальнегорский городской округ своей продукцией, а также выйти на приморский рынок», — рассказал директор завода Максим Мельников.

У рыборазводного завода «Лидовский» уже есть квота на вылов 68 тонн рыбы. И уже в этом году на столах местных жителей появятся натуральные рыбные продукты от собственного производителя.

Ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края», — считает руководитель края.