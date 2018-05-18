На затонувшем 800 лет назад корабле обнаружили надпись «Сделано в Китае»

Сопоставив полученные данные с уже имеющимися сведениями о судне, ученые решили, что корабль затонул примерно в XIII веке. Однако новая находка может отодвинуть дату крушения примерно на век. Как отмечает телеканал «Звезда», на двух керамических сосудах с корабля присутствует надпись, говорящая что изделия были созданы в Китае, в префектуре Цзяньнин Фу (провинция Фуцзянь).

При этом иероглиф «Фу» все расставил по своим местам. Ведь такое название провинция получила в 1162 году во времена династии Сун. В 1278 году данную территорию завоевали войска монгольской династии Юань, которая переименовала префектуру в Цзяньнин Лу."Это говорит о том, что керамические изделия изготовлены между 1162 и 1278 годами. Самая ранняя дата, когда корабль мог отплыть — это 1162 год. Так, кораблекрушение могло произойти примерно на сто лет раньше, чем считалось до сих пор, — пояснил один из ученых из Полевого музея естественной истории в Чикаго.