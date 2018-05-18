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04:51 (мск), источник: Известия

На затонувшем 800 лет назад корабле обнаружили надпись «Сделано в Китае»

Ученые обнаружили на затонувшем в Яванском море корабле ярлык «Сделано в Китае», это позволило исследователям сделать вывод, что судно пошло ко дну на столетие раньше, чем считалось.

Источник: AP 2018

По данным Live Science, речь идет о корабле, найденном частной компанией в Яванском море в 90-х годах. Проведя радиоуглеродный анализ смолы и бивней, находившихся на корабле, датировал их периодом 889−1261 года.

Сопоставив полученные данные с уже имеющимися сведениями о судне, ученые решили, что корабль затонул примерно в XIII веке. Однако новая находка может отодвинуть дату крушения примерно на век. Как отмечает телеканал «Звезда», на двух керамических сосудах с корабля присутствует надпись, говорящая что изделия были созданы в Китае, в префектуре Цзяньнин Фу (провинция Фуцзянь).

При этом иероглиф «Фу» все расставил по своим местам. Ведь такое название провинция получила в 1162 году во времена династии Сун. В 1278 году данную территорию завоевали войска монгольской династии Юань, которая переименовала префектуру в Цзяньнин Лу."Это говорит о том, что керамические изделия изготовлены между 1162 и 1278 годами. Самая ранняя дата, когда корабль мог отплыть — это 1162 год. Так, кораблекрушение могло произойти примерно на сто лет раньше, чем считалось до сих пор, — пояснил один из ученых из Полевого музея естественной истории в Чикаго.

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