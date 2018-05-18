Хозяина памятнику Ерофею Хабарову нашли хабаровские прокуроры

В краевой столице прокуратура выяснила, кто должен следить за памятником Ерофею Хабарову, расположенным на железнодорожном вокзале. Долгое время монумент оставался бесхозным, а значит, и ответственности за его содержание никто не нес. Правда, в суде новый собственник объекта пытался от него откреститься, сообщает портал «Губерния».

Памятник Ерофею Хабарову установили в 1958 году — к столетию города. Тогда за него отвечало государство, но после распада СССР монумент остался без хозяина. Спустя почти 30 лет прокуратура Железнодорожного района Хабаровска нашла объекту нового собственника. В суде специалисты доказали, что памятник должен принадлежать территориальному управлению Росимущества.

«В ходе проверки установлено, что [объект] до настоящего времени собственника не имеет, однако памятник Ерофею Хабарову был поставлен на государственную охрану еще в 1960 году. [При этом] сохранение, использование и популяризация объекта никем не осуществляется. В силу прямого указания закона памятник Ерофею Хабарову является федеральной собственностью», — рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Екатерина Васильева.

Представители краевого управления Росимущества с таким выводом не соглашались.

«Росимущество в суде изложило требование о том, что памятник не является федеральной собственностью и может быть принят в собственность муниципалитета или субъекта Российской Федерации», — добавила Екатерина Васильева.

Вместе с тем суд встал на сторону прокуратуры и обязал ведомство зарегистрировать право собственности на памятник. Это решение еще не вступило в законную силу.

Пока же за сохранностью монумента, как и других бесхозных памятников, следят представители общественных организаций.