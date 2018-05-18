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04:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ушёл из жизни хабаровский лучник Александр Зубарь

Стрелок был одним из лидеров паралимпийской сборной России.

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Не стало известного мастера спорта международного класса по стрельбе из лука хабаровчанина Александра Зубаря — одного из лидеров паралимпийской сборной России. Было ему всего 42 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Александр Зубарь неоднократно побеждал на чемпионате России, выигрывал Кубки Европы, становился серебряным призёром первенства континента.

В 2016 году Александр готовился к летней Паралимпиаде в Рио, но из-за скандалов вокруг российских спортсменов не смог принять участие в этом грандиозном празднике.

Прощание с именитым спортсменом состоится 19 мая в 14.30 в храме Святителя Иннокентия Иркутского.

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