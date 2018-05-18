Приморская ГАИ опровергает информацию об упрощении ситуации с «конструкторами»

В средствах массовой информации появились сообщения об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.
Госавтоинспекция Приморья сообщает, что постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.
Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства.