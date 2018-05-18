Хабаровский институт культуры отметит свой полувековой юбилей на набережной

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба КГУП «Недвижимость», сцену для проведения праздника выбрали не случайно — площадка на стадионе имени Ленина стала уже традиционной. Студенты ХГИК регулярно участвуют в праздничных мероприятиях, которые проходят на набережной.

На двойном юбилее для горожан выступят лучшие из лучших: дальневосточный молодёжный народный хор, центр танца «ПРОдвижение» и детская школа искусств ХГИК. Также на сцене покажут мастерство солисты вуза — они исполнят известные шлягеры и популярные песни. Первый концерт пройдёт в дневное время с 14:00 до 15:30, а вечерний — с 20:00 до 22:00.

Ранее РИА «Восток-Медиа» поговорило с опытным критиком Оксаной Ефременко и узнало у неё, на каком языке сейчас нужно общаться со зрителем, а также чего не хватает местному театру.