Хабаровский институт культуры отметит свой полувековой юбилей на набережной

Как сообщает пресс-служба КГУП «Недвижимость», сцену для проведения праздника выбрали не случайно — площадка на стадионе имени Ленина стала уже традиционной. Студенты ХГИК регулярно участвуют в праздничных мероприятиях, которые проходят на набережной.
На двойном юбилее для горожан выступят лучшие из лучших: дальневосточный молодёжный народный хор, центр танца «ПРОдвижение» и детская школа искусств ХГИК. Также на сцене покажут мастерство солисты вуза — они исполнят известные шлягеры и популярные песни. Первый концерт пройдёт в дневное время с 14:00 до 15:30, а вечерний — с 20:00 до 22:00.
Ранее РИА «Восток-Медиа» поговорило с опытным критиком Оксаной Ефременко и узнало у неё, на каком языке сейчас нужно общаться со зрителем, а также чего не хватает местному театру.
Агентство также писало, что в апреле в Хабаровск приезжал восьмой международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающегося российского музыканта Юрия Башмета. На концерты приходили также студенты хабаровского института искусств — в вузе им продавали билеты со скидкой. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» узнал, что молодёжь готова к «сложной» музыке.