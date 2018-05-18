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05:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новый наземный переход через железную дорогу открылся около поселка Лесной в Шелехове

Шестиклассники из шелеховской школы № 1 приняли участие в открытии современного наземного перехода, которое состоялось 16 мая 2018 года в районе посёлка Лесной в Шелехове. Официальное открытие можно было бы провести в начале года, когда оформили документы на переход, но его запланировали на конец учебного года, чтобы задействовать в нём детей перед летними каникулами, тем самым напомнить им о безопасности на железной дороге. Об этом сообщила начальник службы охраны дороги Ирина Маркина.

Учеников позвали на открытие, потому что школа находится на расстоянии около 1 км от перехода. Современный наземный переход оснащён звуковой и световой сигнализацией: при приближении поезда на расстоянии 800 м от перехода загорается красный сигнал светофора, сопровождающийся громким звуком, рассказал начальник службы охраны труда ВСЖД Иван Макархин.

Сотрудники ВСЖД и полиции рассказали детям об опасности перехода через железнодорожные пути в неположенном месте. Напомнили, что нельзя переходить через дорогу в наушниках и нельзя забираться на вагоны: ударит током. Каждому ребёнку вручили подарки со светодиодами, карандашами, блокнотом и памяткой по безопасности на железной дороге.

По словам Ирина Маркиной, строительство перехода началось в прошлом году, на него потратили около 12 млн рублей. В 2017 году построили ещё три современных наземных перехода: на станции Нюра в Тулуне стоимость работ составила 11,5 млн рублей; на станции Куйтун — 9 млн рублей; на станции Якурим в Усть-Куте — 8,7 млн рублей.

В конце мая 2018 года начнётся строительство ещё двух наземных переходов — в Усолье-Сибирском на станции Мальта и в Ангарске на станции Китой, сообщил «Байкал Инфо» начальник службы охраны труда дирекции инфраструктуры ВСЖД Алексей Мелешкин. По предварительной информации, на строительство переходов уйдёт по13,792 млн рублей на каждый.

Программа по строительству современных пешеходных переходов действует на ВСЖД с 2014 года. В следующем году начнётся строительство, как минимум четырёх переходов.

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