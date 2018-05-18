Новый наземный переход через железную дорогу открылся около поселка Лесной в Шелехове
Шестиклассники из шелеховской школы № 1 приняли участие в открытии современного наземного перехода, которое состоялось 16 мая 2018 года в районе посёлка Лесной в Шелехове. Официальное открытие можно было бы провести в начале года, когда оформили документы на переход, но его запланировали на конец учебного года, чтобы задействовать в нём детей перед летними каникулами, тем самым напомнить им о безопасности на железной дороге. Об этом сообщила начальник службы охраны дороги Ирина Маркина.