Новый наземный переход через железную дорогу открылся около поселка Лесной в Шелехове

Учеников позвали на открытие, потому что школа находится на расстоянии около 1 км от перехода. Современный наземный переход оснащён звуковой и световой сигнализацией: при приближении поезда на расстоянии 800 м от перехода загорается красный сигнал светофора, сопровождающийся громким звуком, рассказал начальник службы охраны труда ВСЖД Иван Макархин.

Сотрудники ВСЖД и полиции рассказали детям об опасности перехода через железнодорожные пути в неположенном месте. Напомнили, что нельзя переходить через дорогу в наушниках и нельзя забираться на вагоны: ударит током. Каждому ребёнку вручили подарки со светодиодами, карандашами, блокнотом и памяткой по безопасности на железной дороге.

По словам Ирина Маркиной, строительство перехода началось в прошлом году, на него потратили около 12 млн рублей. В 2017 году построили ещё три современных наземных перехода: на станции Нюра в Тулуне стоимость работ составила 11,5 млн рублей; на станции Куйтун — 9 млн рублей; на станции Якурим в Усть-Куте — 8,7 млн рублей.

В конце мая 2018 года начнётся строительство ещё двух наземных переходов — в Усолье-Сибирском на станции Мальта и в Ангарске на станции Китой, сообщил «Байкал Инфо» начальник службы охраны труда дирекции инфраструктуры ВСЖД Алексей Мелешкин. По предварительной информации, на строительство переходов уйдёт по13,792 млн рублей на каждый.