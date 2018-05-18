«Хабаровск. НАШ» стал международным

Сегодня, 18 мая стартовал городской молодежный фестиваль «Хабаровск. НАШ». В этом году он стал международным и собрал более 15 тыс участников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Мероприятие традиционно проходит накануне празднования Дня города. Участие в нем принимают школьники и студенты, воспитанники патриотических клубов, представители молодежных творческих коллективов, юные спортсмены, волонтеры.

«Вы пришли сюда со своими родителями и педагогами, чтобы в очередной раз показать, мы — сила!, — сказал Вячеслав Шпорт. — И вместе способны сделать много добрых и полезных дел. Хабаровск и наш край устремлены в будущее. Мы живем и развиваемся благодаря талантам и достижениям земляков. Поэтому лучшие инвестиции — это инвестиции в будущие поколения. Хочу пожелать вам целеустремленности, прорывных идей, которые помогут вам творить во благо России!». За высокие показатели в воспитании подрастающего поколения Вячеслав Шпорт вручил руководителям десяти дошкольных учреждений города благодарственные письма. Также глава региона передал представителям хабаровской мэрии сертификат на 75 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие материально-технической базы детского сада № 208.