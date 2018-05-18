Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия стала другой – вас не просто накажут»: Киев - США
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
Фильм, собравший в мировом прокате $1 млрд, не стал в РФ хитом
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Столкновения на границе сектора Газа
10:01 (мск), источник: ТАСС

На Курильских островах началось строительство жилья по нулевой ипотеке

В рамках специальной программы правительства Сахалинской области на острове Итуруп построят индивидуальное жилье и четыре арендных многоквартирных дома.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Строительство жилья по нулевой ипотеке началось на Курильских островах, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Для помощи в решении квартирного вопроса правительство Сахалинской области запустило специальную программу жилищного кредитования, рассчитанную на людей, которые постоянно проживают на Курильских островах. Ее основное отличие от других подобных продуктов — 0% годовых. Муниципальные власти обязали подготовить земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями. Первые курильчане уже получили займы и начали строительство», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что кроме индивидуального жилья на Итурупе начали возведение четырех арендных многоквартирных домов. Квадратные метры в них курильчане также смогут приобрести по программе нулевой ипотеки.

В июне 2015 года создали сахалинское ипотечное агентство с уставным капиталом 250 млн рублей. 100% акций АО «Сахалинское ипотечное агентство» (СИА) принадлежат правительству Сахалинской области. В ноябре 2015 года на заседании областной Думы приняли решение докапитализировать СИА на 9,3 млрд рублей.

Агентство занимается развитием в регионе рынка арендного жилья и предоставлением населению ипотечных займов. Для некоторых льготных категорий граждан в Сахалинской области действует нулевая ипотека. Жители Курильских островов могут рассчитывать на ипотечный заем под 0% вне зависимости от жизненных обстоятельств.

 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Дельфинов стало больше: чем их привлек Крымский мост
Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Хилария и Алек Болдуин стали родителями в 4-й раз Имя новорожденного мальчика пока не сообщается
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь