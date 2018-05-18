На Курильских островах началось строительство жилья по нулевой ипотеке
В рамках специальной программы правительства Сахалинской области на острове Итуруп построят индивидуальное жилье и четыре арендных многоквартирных дома.
В рамках специальной программы правительства Сахалинской области на острове Итуруп построят индивидуальное жилье и четыре арендных многоквартирных дома.
«Для помощи в решении квартирного вопроса правительство Сахалинской области запустило специальную программу жилищного кредитования, рассчитанную на людей, которые постоянно проживают на Курильских островах. Ее основное отличие от других подобных продуктов — 0% годовых. Муниципальные власти обязали подготовить земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями. Первые курильчане уже получили займы и начали строительство», — говорится в сообщении.
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В июне 2015 года создали сахалинское ипотечное агентство с уставным капиталом 250 млн рублей. 100% акций АО «Сахалинское ипотечное агентство» (СИА) принадлежат правительству Сахалинской области. В ноябре 2015 года на заседании областной Думы приняли решение докапитализировать СИА на 9,3 млрд рублей.
Агентство занимается развитием в регионе рынка арендного жилья и предоставлением населению ипотечных займов. Для некоторых льготных категорий граждан в Сахалинской области действует нулевая ипотека. Жители Курильских островов могут рассчитывать на ипотечный заем под 0% вне зависимости от жизненных обстоятельств.