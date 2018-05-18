На Курильских островах началось строительство жилья по нулевой ипотеке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Строительство жилья по нулевой ипотеке началось на Курильских островах, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Для помощи в решении квартирного вопроса правительство Сахалинской области запустило специальную программу жилищного кредитования, рассчитанную на людей, которые постоянно проживают на Курильских островах. Ее основное отличие от других подобных продуктов — 0% годовых. Муниципальные власти обязали подготовить земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями. Первые курильчане уже получили займы и начали строительство», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что кроме индивидуального жилья на Итурупе начали возведение четырех арендных многоквартирных домов. Квадратные метры в них курильчане также смогут приобрести по программе нулевой ипотеки.

В июне 2015 года создали сахалинское ипотечное агентство с уставным капиталом 250 млн рублей. 100% акций АО «Сахалинское ипотечное агентство» (СИА) принадлежат правительству Сахалинской области. В ноябре 2015 года на заседании областной Думы приняли решение докапитализировать СИА на 9,3 млрд рублей.