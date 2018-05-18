Ходить по барам и пить — вакансия мечты или тяжкий труд?
Свободный график, 85 тысяч рублей на руки, полис ДМС и сотни напитков — в чем может быть подвох у такой, казалось бы, идеальной работы?
Свободный график, 85 тысяч рублей на руки, полис ДМС и сотни напитков — в чем может быть подвох у такой, казалось бы, идеальной работы?
В Facebook появилось объявление об «идеальной вакансии для тех, кто устал». Работодатель обещает платить за то, что сотрудник будет ходить по барам и пить — бесплатно. О здоровье соискателя тоже подумали.
Свободный график, 85 тысяч рублей на руки, полис добровольного медицинского страхования и редкие командировки на
Таким образом создатели приложения, при предъявлении которого бармены и официанты
Business FM задала потенциальному работодателю несколько занудных вопросов:
— Что напишите в трудовой?
— Мы, скорее всего, не будем оформлять трудовую. Это будет договор найма с физлицом, потому что мы не можем говорить, что человек сможет проработать у нас, например, больше двух или трех месяцев. Может
— А страховая как отреагирует на такие должностные обязанности?
— Честно говоря, не знаем. Нормально, наверное, отреагирует.
— Как давно разместили вакансию, есть ли уже отклики?
— Повесили вакансию в Facebook в районе 12 часов дня. Прошло четыре часа — около 200 резюме.
Размещение этой вакансии — это, конечно, прекрасный маркетинговый ход. Но тем, кто всерьез мог заинтересоваться подобным предложением, следует запомнить следующие цифры. В рубрике «хозяйке на заметку» комментарий директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза:
«По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасным для здоровья объемом алкоголя — безопасным или с минимальным риском для здоровья — для мужчины является бутылка водки в неделю, причем равными порциями».
То есть, грубо говоря, 70−80 граммов водки в день. Если перевести в вино, это 300 граммов вина. Если вино продолжать переводить дальше в пиво, это 600 граммов пива.
Работодатель мечты, заботясь о здоровье будущего сотрудника, уточняет: среди 19 напитков, которые он должен выпивать каждый день, не все обязательно должно быть алкогольными. Если же при этом следовать рекомендациям ВОЗ, 18 из них должны быть безвредными. Ну, а обходить по 15 баров в день ради чая или сока — только ноги сбивать. Расходимся.