Ходить по барам и пить — вакансия мечты или тяжкий труд?

Источник: Yuanbin Du / CC0

В Facebook появилось объявление об «идеальной вакансии для тех, кто устал». Работодатель обещает платить за то, что сотрудник будет ходить по барам и пить — бесплатно. О здоровье соискателя тоже подумали.

Свободный график, 85 тысяч рублей на руки, полис добровольного медицинского страхования и редкие командировки на семь-десять дней в Петербург. Что нужно делать? Скачать приложение и пить. Много пить. В день нужно посещать не менее 10−15 баров и ресторанов, чтобы к концу месяца обойти 350 заведений. В каждом из них нужно заказывать хотя бы один напиток.

Таким образом создатели приложения, при предъявлении которого бармены и официанты баров-партнеров должны наливать бесплатно, хотят проверять работу персонала этих заведений — вдруг кто-то не знает или забыл о том, какие права дает это приложение. Другими словами, компании нужен «тайный тусовщик» с крепкой печенью — в описании вакансии так и сказано.

Business FM задала потенциальному работодателю несколько занудных вопросов:

— Что напишите в трудовой?

— Мы, скорее всего, не будем оформлять трудовую. Это будет договор найма с физлицом, потому что мы не можем говорить, что человек сможет проработать у нас, например, больше двух или трех месяцев. Может по-разному случиться, по состоянию здоровья или еще по каким-то причинам. Или, например, персонал будет его уже узнавать в лицо, и нам придется просто сменить этого человека.

— А страховая как отреагирует на такие должностные обязанности?

— Честно говоря, не знаем. Нормально, наверное, отреагирует.

— Как давно разместили вакансию, есть ли уже отклики?

— Повесили вакансию в Facebook в районе 12 часов дня. Прошло четыре часа — около 200 резюме.

Размещение этой вакансии — это, конечно, прекрасный маркетинговый ход. Но тем, кто всерьез мог заинтересоваться подобным предложением, следует запомнить следующие цифры. В рубрике «хозяйке на заметку» комментарий директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза:

«По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасным для здоровья объемом алкоголя — безопасным или с минимальным риском для здоровья — для мужчины является бутылка водки в неделю, причем равными порциями».

То есть, грубо говоря, 70−80 граммов водки в день. Если перевести в вино, это 300 граммов вина. Если вино продолжать переводить дальше в пиво, это 600 граммов пива. Вадима Дробиза Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя