Бывший хабаровчанин представил короткометражку на Каннском кинофестивале

Корометражку бывшего хабаровчанина Антона Ольшевского показали на 71-м Каннском международном кинофестивале. Презентация фильма «Советский солдат как символ победы» прошла в Российском павильоне, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Отметим, что Каннский фестиваль проходит с 8 по 19 мая. На этой неделе в Российском павильоне показали короткометражные фильмы, вошедшие в ежегодный альманах Роскино. Также эти ленты представлены в Short Film Corner Каннского международного кинорынка Marche Du Film.

Ролики для альманаха отбирали в марте. Претенденты снимали видео на тему «Москва» продолжительностью не более 60 секунд, выкладывали свои работы в Instagram и отмечали с помощью хэштегов. Всего комиссия отобрала пять короткометражек, в их числе — картину Антона Ольшевского.

Живя в Хабаровске, Антон снимал клипы для российских музыкантов. Позже он переехал в Москву, где сейчас работает оператором и постановщиком крупных проектов в компании Miras film.