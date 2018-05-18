Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Из чего на самом деле делают магазинные пельмени
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Арестована дочь высокопоставленного чиновника Петербурга
Эксперты: в банковской системе РФ избыток денег
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
15Замуж за принца
05:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Бывший хабаровчанин представил короткометражку на Каннском кинофестивале

Главную роль в его фильме исполнил актер из дальневосточной столицы.

Корометражку бывшего хабаровчанина Антона Ольшевского показали на 71-м Каннском международном кинофестивале. Презентация фильма «Советский солдат как символ победы» прошла в Российском павильоне, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Отметим, что Каннский фестиваль проходит с 8 по 19 мая. На этой неделе в Российском павильоне показали короткометражные фильмы, вошедшие в ежегодный альманах Роскино. Также эти ленты представлены в Short Film Corner Каннского международного кинорынка Marche Du Film.

Ролики для альманаха отбирали в марте. Претенденты снимали видео на тему «Москва» продолжительностью не более 60 секунд, выкладывали свои работы в Instagram и отмечали с помощью хэштегов. Всего комиссия отобрала пять короткометражек, в их числе — картину Антона Ольшевского.

Живя в Хабаровске, Антон снимал клипы для российских музыкантов. Позже он переехал в Москву, где сейчас работает оператором и постановщиком крупных проектов в компании Miras film.

Для фестиваля режиссер подготовил патриотическую корометражку «Советский солдат как символ победы». Посмотреть ее можно здесь. Главную роль в небольшом фильме сыграл Алексей Каркушко — еще один бывший хабаровчанин.

Все новости региона
Бывший хабаровчанин представил короткометражку на Каннском кинофестивале
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые предупредили об опасности грибка
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь