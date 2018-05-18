Футболисты «Енисея» разгромили «Анжи» в первом стыковом матче
Вчера на арене «Енисей» прошёл футбольный матч между «Енисеем» и «Анжи» из Махачкалы. Красноярские спортсмены разгромили соперников и завершили игру со счетом 3:0.
Вчера на арене «Енисей» прошёл футбольный матч между «Енисеем» и «Анжи» из Махачкалы. Красноярские спортсмены разгромили соперников и завершили игру со счетом 3:0.
«В первом тайме было много моментов из центральной зоны, не хватало немного эффективности, точного паса, реализации. Первый тайм в сегодняшнем матче, наверное, был лучшим в этом сезоне. Во второй половине сбавили обороты, это психология футболистов, когда ты ведешь, думаешь сыграть на удержание счета, хотя об этом не просил, но и во втором тайме были моменты, которыми могли сегодня воспользоваться. Рад такому результату, но я говорил, что все решится в ответном матче 20 мая, думать о том, что все решено сейчас неверно, такие мысли нужно категорически исключать, впереди тяжелейшая игра на другом покрытии, плюс перелет, мотивация соперника будет другой», — цитирует
«Мы, конечно, рады, что выиграли, но помимо сегодняшнего матча есть ещё и ответный. По поводу бронзовый медали, наверное, мы больше расстроены, что упустили прямой выход в
«Просто нет слов! До сих пор не могу осознать! Грандиозная игра по качеству и уровню самоотдачи! Анжи сегодня вообще ни о чем. Спасибо парням за футбол! Это было великолепно! Всех с победой! Теперь дождаться финального свистка в ночь на 21-е! Вершится история!», — поделился на странице красноярского футбольного клуба в соцсетях болельщик Дмитрий Радаев.
Добавим, в этом сезоне ФК «Енисей» выиграл 17 из 20 домашних матчей.