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05:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Площадь Ленина в Хабаровске закроют

На время репетиций прилегающие к центральной площади улицы придётся объезжать.

С понедельника по четверг предстоящей недели главную площадь краевой столицы займут артисты. На это время автомобилистам придётся объезжать площадь имени Ленина, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
21, 22, 23 и 24 мая состоятся репетиции пролога театрализованного шествия, посвящённого 160-й годовщине со дня основания Хабаровска.

В эти дни с 16.00 до 21.00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса. С 14.00 до 21.00 запрещается стоянка транспортных средств на площади имени Ленина.
Мэрия Хабаровска просит жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

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