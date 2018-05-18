Площадь Ленина в Хабаровске закроют

С понедельника по четверг предстоящей недели главную площадь краевой столицы займут артисты. На это время автомобилистам придётся объезжать площадь имени Ленина, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска. 21, 22, 23 и 24 мая состоятся репетиции пролога театрализованного шествия, посвящённого 160-й годовщине со дня основания Хабаровска.

В эти дни с 16.00 до 21.00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса. С 14.00 до 21.00 запрещается стоянка транспортных средств на площади имени Ленина.

Мэрия Хабаровска просит жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.