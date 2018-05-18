После жарких выходных приморцев ждет удар стихии

Источник: AP 2018

В середине недели в Приморье придет циклон из Китая. Одновременно в сторону Хабаровского края будет двигаться циклон с районов Монголии. 22 мая эти циклоны начнут набирать силу.

Южный циклон зайдет в Желтое море, тем самым получит большую порцию энергии. Западный циклон будет более глубокий и поэтому начнет втягивать в себя часть энергии южного циклона. 22 мая между этими циклонами образуется очень активный фронт.

Как сообщает сервис, 23 мая в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды. На данный момент предполагается, что циклоны пройдут с некоторым расстоянием друг от друга. 23 мая пройдут дожди и грозы, местами ливни и шквалистое усиление ветра. Осадки будут сильными, но непродолжительными, сообщает Маглипогода.