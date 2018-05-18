После жарких выходных приморцев ждет удар стихии
Приморцам на грядущих выходных обещают прекрасную погоду, по продержится она недолго, сообщает DEITA. RU со ссылкой на сервис Maglipogoda.
Приморцам на грядущих выходных обещают прекрасную погоду, по продержится она недолго, сообщает DEITA. RU со ссылкой на сервис Maglipogoda.
В середине недели в Приморье придет циклон из Китая. Одновременно в сторону Хабаровского края будет двигаться циклон с районов Монголии. 22 мая эти циклоны начнут набирать силу.
Южный циклон зайдет в Желтое море, тем самым получит большую порцию энергии. Западный циклон будет более глубокий и поэтому начнет втягивать в себя часть энергии южного циклона. 22 мая между этими циклонами образуется очень активный фронт.
Как сообщает сервис, 23 мая в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды. На данный момент предполагается, что циклоны пройдут с некоторым расстоянием друг от друга. 23 мая пройдут дожди и грозы, местами ливни и шквалистое усиление ветра. Осадки будут сильными, но непродолжительными, сообщает Маглипогода.
Михаил Грач.