Буддийский монах впал в депрессию и подал в суд на монастырь
В Японии буддийский монах подал в суд на свой монастырь
В Японии буддийский монах подал в суд на свой монастырь
Мужчина требует у одного из храмов на горе
«Если вы монах, то время вашей работы в монастыре никак не регулируется, — сказал Сиракура. — Вам дают задания и говорят, что это часть религиозного воспитания. А раз уж это воспитание, то необходимо преодолевать серьезные трудности». По его словам, на суде он и его клиент, имя которого не раскрывается, планируют доказать, что такой подход устарел.
По информации телеканала, подобные разбирательства — редкость для Японии. В 2017 году храм Хигаси Хонгандзи («Храм великого обета Будды») в Киото принес публичные извинения за то, что сотрудникам религиозного заведения не оплачивалась сверхурочная работа.
Переработки — одна из главных социальных проблем в Японии. Смерть по причине переутомления на работе даже имеет отдельное название — кароси. Сообщается, что за прошлый год в стране был зафиксирован 121 случай кароси.