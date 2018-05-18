В Красноярске выпал снег

Источник: РИА Новости

«Сейчас в Красноярске идет небольшой снег, однако снежного покрова на земле нет. Снег тут же тает. Для резко континентального климата это нормальное явление. Твердые осадки считаются нормой вплоть до начала июня», — сказал собеседник агентства.

Синоптики сообщили, что подобные погодные явления наблюдались в Красноярске в 2010 году 20 мая, в 2016 году 19 мая и в 2013 году 4 июня. Корреспондент РИА новости передает, что сейчас в центральной части города снег перестал идти, осадки переместились в северо-западные микрорайоны.