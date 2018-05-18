Улицу Маркса спустя год после ремонта нужно вновь приводить в порядок

В минувшем году на ремонт улицы Карла Маркса потратили 166 миллионов рублей. А плоды такого благоустройства мы можем оценить уже сейчас. Спустя год ограждения около ЦУМа полностью покрыты ржавчиной, от коррозии даже некоторые элементы становятся хрупкими, а кроме того, вместо газона здесь голая земля.

С бордюрами тоже беда, поэтому в дождь псевдогазон грязью стекает на дорогу и разносится колёсами по всему городу. А в сухую погоду ветер поднимает песок в воздух. Из-за таких мелочей город и становится грязным и неопрятным.



Рядом с улицей Вейнбаума брусчатка, похоже, просто закончилась. Она резко обрывается, строители её так и бросили. Стоит отметить, что это самый центр города, до мэрии 100 метров.

Чиновники ходят по этим же дорогам каждый день, наступают в ямы на тротуарах, но, похоже, снисходительно относятся к халатности подрядчиков. А вот таким художеством из трех видов брусчатки, наверное, будут удивлять гостей Универсиады следующей весной.



— Мне кажется, что за последние лет 15 стало намного хуже.

— Стыдно будет.



Впрочем, в мэрии заверили, что работу с подрядчиком ООО «ПромСтрой» ведут. И строители даже обещали исправить недочёты.