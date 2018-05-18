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06:45 (мск), источник: Вести - Красноярск

Улицу Маркса спустя год после ремонта нужно вновь приводить в порядок

Уже на следующей неделе в Красноярске определят нового подрядчика, который займётся исправлением прошлогодних ошибок на проспекте Мира. Предстоит переукладывать брусчатку и доводить до ума облик центральной улицы. Однако проблемы есть не только на Мира.

Источник: Вести - Красноярск

В минувшем году на ремонт улицы Карла Маркса потратили 166 миллионов рублей. А плоды такого благоустройства мы можем оценить уже сейчас. Спустя год ограждения около ЦУМа полностью покрыты ржавчиной, от коррозии даже некоторые элементы становятся хрупкими, а кроме того, вместо газона здесь голая земля.

С бордюрами тоже беда, поэтому в дождь псевдогазон грязью стекает на дорогу и разносится колёсами по всему городу. А в сухую погоду ветер поднимает песок в воздух. Из-за таких мелочей город и становится грязным и неопрятным.

Рядом с улицей Вейнбаума брусчатка, похоже, просто закончилась. Она резко обрывается, строители её так и бросили. Стоит отметить, что это самый центр города, до мэрии 100 метров.
Чиновники ходят по этим же дорогам каждый день, наступают в ямы на тротуарах, но, похоже, снисходительно относятся к халатности подрядчиков. А вот таким художеством из трех видов брусчатки, наверное, будут удивлять гостей Универсиады следующей весной.

— Мне кажется, что за последние лет 15 стало намного хуже.
— Стыдно будет.

Впрочем, в мэрии заверили, что работу с подрядчиком ООО «ПромСтрой» ведут. И строители даже обещали исправить недочёты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова: «Гарантийные обязательства подрядчику предъявлены, он подписал все акты и будет устранять всё за свой собственный счёт до 18 июня, это всё должно быть сделано. И в части лысых газонов, и в части ограждений в ненадлежащем состоянии, которые не выдержали зимы».

Совсем скоро начнут ремонтировать и соседний проспект Мира, скандально испорченный в прошлом году. Но твёрдых гарантий, что история не повторится, дать, конечно, не сможет никто.

Владимир ЖАРИНОВ

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