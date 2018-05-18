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06:47 (мск), источник: НИА Красноярск

Полицейские Шушенского района за пару часов нашли пропавшего ребенка

В дежурную часть МО МВД России «Шушенское» обратилась жительница села Каптырево. Женщина рассказала, что ее 7-летняя дочь не вернулась с вечерней прогулки.

Сначала семья девочки пыталась сама ее найти, но потом было принято решение обратиться в полицию. Для поиска задействовали более 30 сотрудников ОВД и 50 волонтеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские обходили каждый дом села и всего спустя пару часов после обращения нашли ребенка у соседей.

На данный момент девочка передана семье. С ее родителями проводится профилактическая беседа.

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