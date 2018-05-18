Полицейские Шушенского района за пару часов нашли пропавшего ребенка
В дежурную часть МО МВД России «Шушенское» обратилась жительница села Каптырево. Женщина рассказала, что ее 7-летняя дочь не вернулась с вечерней прогулки.
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В дежурную часть МО МВД России «Шушенское» обратилась жительница села Каптырево. Женщина рассказала, что ее 7-летняя дочь не вернулась с вечерней прогулки.
Сначала семья девочки пыталась сама ее найти, но потом было принято решение обратиться в полицию. Для поиска задействовали более 30 сотрудников ОВД и 50 волонтеров, сообщает
На данный момент девочка передана семье. С ее родителями проводится профилактическая беседа.