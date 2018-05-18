Полицейские Шушенского района за пару часов нашли пропавшего ребенка

Сначала семья девочки пыталась сама ее найти, но потом было принято решение обратиться в полицию. Для поиска задействовали более 30 сотрудников ОВД и 50 волонтеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские обходили каждый дом села и всего спустя пару часов после обращения нашли ребенка у соседей.