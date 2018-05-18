Приморский Роспотребнадзор опубликовал список опасных лекарств для животных

Источник: VLADNEWS

Приморский Роспотребнадзор опубликовал список опасных лекарственных средств для животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

При проведении Россельхознадзором контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов. Недоброкачественные лекарственные средства несут угрозу здоровью и жизни животных.

— «Гентамицина сульфат 4% раствор» (серия 030317, срок годности 04.2019) по показателю «Рн» производства ЗАО «Мосагроген» г. Москва;.

— «Раствор Рингера-Локка» (серия 021/3, срок годности 07.2019) по показателям «внешний вид», «содержание гидрокарбоната натрия», «содержание глюкозы», «содержание суммы хлоридов (натрия хлорида, калия хлорида)», «стерильность» и «рН» производства ООО «БИОСТИМ», Воронежская область;.

— «Азинокс для собак и кошек» (серия 030317, срок годности 03.2020) по показателю «распадаемость таблетки» производства ООО «НВЦ Агроветзащита С-П. », Московская область;.

— «Раствор Рингера-Локка» (серия 1, срок годности 10.2019) по показателю «массовая доля глюкозы» производства ООО «Торговый дом БиАгро», г. Владимир;.

— «Сультеприм» (серия 120517, срок годности 05.2019) по показателю «содержание триметоприма» производства ООО «НПФ «ВИК», Белгородская область;.

— Мазь «Левомеколь-вет» (серия 301117, срок годности 05.2021) по показателю «массовая доля левомицетина» производства ООО НПП «Агрофарм», г. Воронеж;.

— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Настойка Чемерицы» (серия 090316, срок годности 03.2019 и серия 761216, срок годности 12.2019) по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров;.

— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 110617, срок годности 06.2019) по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты» производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск;.

— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Настойка Чемерицы» (серия 040218, срок годности 02.2021) по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров;.

— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Настойка Чемерицы» (серия 30, срок годности 07.2020) по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» производства ООО «Фирма «БиоХим Фарм»», Владимирская область;.

— «Утеротон» (серия 785050218, срок годности 02.2021) по показателю «массовая доля хлорэтона» производства ООО «Нита-Фарм», г. Саратов;.

— «Натрия хлорид изотонический 0.9%» (серия 4, срок годности 12.2019) по показателю «рН» производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир;.

— «Капли глазные ИРИС» (серия 030317, срок годности 03.2020) по показателю «рН» производства ООО «НВЦ Агроветзащита С-П. », Московская область;.