Приморский Роспотребнадзор опубликовал список опасных лекарств для животных
Недоброкачественные лекарственные средства несут угрозу здоровью и жизни животных.
Недоброкачественные лекарственные средства несут угрозу здоровью и жизни животных.
Приморский Роспотребнадзор опубликовал список опасных лекарственных средств для животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
При проведении Россельхознадзором контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов. Недоброкачественные лекарственные средства несут угрозу здоровью и жизни животных.
— «Гентамицина сульфат 4% раствор» (серия 030317, срок годности 04.2019) по показателю «Рн» производства ЗАО «Мосагроген» г. Москва;.
— «Раствор Рингера-Локка» (серия 021/3, срок годности 07.2019) по показателям «внешний вид», «содержание гидрокарбоната натрия», «содержание глюкозы», «содержание суммы хлоридов (натрия хлорида, калия хлорида)», «стерильность» и «рН» производства ООО «БИОСТИМ», Воронежская область;.
— «Азинокс для собак и кошек» (серия 030317, срок годности 03.2020) по показателю «распадаемость таблетки» производства ООО «НВЦ Агроветзащита
— «Раствор Рингера-Локка» (серия 1, срок годности 10.2019) по показателю «массовая доля глюкозы» производства ООО «Торговый дом БиАгро», г. Владимир;.
— «Сультеприм» (серия 120517, срок годности 05.2019) по показателю «содержание триметоприма» производства ООО «НПФ «ВИК», Белгородская область;.
— Мазь «Левомеколь-вет» (серия 301117, срок годности 05.2021) по показателю «массовая доля левомицетина» производства ООО НПП «Агрофарм», г. Воронеж;.
— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Настойка Чемерицы» (серия 090316, срок годности 03.2019 и серия 761216, срок годности 12.2019) по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров;.
— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 110617, срок годности 06.2019) по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты» производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск;.
— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Настойка Чемерицы» (серия 040218, срок годности 02.2021) по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров;.
— «Витаминно-аминокислотный комплекс «Настойка Чемерицы» (серия 30, срок годности 07.2020) по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» производства ООО «Фирма «БиоХим Фарм»», Владимирская область;.
— «Утеротон» (серия 785050218, срок годности 02.2021) по показателю «массовая доля хлорэтона» производства ООО «Нита-Фарм», г. Саратов;.
— «Натрия хлорид изотонический 0.9%» (серия 4, срок годности 12.2019) по показателю «рН» производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир;.
— «Капли глазные ИРИС» (серия 030317, срок годности 03.2020) по показателю «рН» производства ООО «НВЦ Агроветзащита
Обращение указанных серий приостановлено.