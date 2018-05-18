Челябинцев приглашают в Зюраткуль на субботник

К активистам движения «Зеленый регион74» прилетел сигнал SOS. Национальный парк «Зюраткуль» приглашает волонтеров на уборку. Каждый раз администрация парка справляется с зимним мусором самостоятельно, но в этом году просят помощи. Субботник назначен на 19 и 20 мая.

— Волонтеры «Зеленой миссии», помимо благородной цели, смогут провести весь субботний день (19 мая) в Национальном парке бесплатно. Предоставляется 20 спальных мест в визит центре «Сердце озера Зюраткуль». Там будут все условия: плита, посуда. Остальные смогут разместиться в палатках, на территории базы отдыха, недалеко от основной тропы. С собой необходимо взять только еду, гитару и хорошее настроение!, — сообщается на странице группы «Зеленый регион74» ВКонтакте.

А вот объем работ:

— Подняться по тропе вместе с научным сотрудником парка и распилить упавшие деревья. (Нужны крепкие парни, умеющие работать бензопилами).

— Очистить тропу и хребет от мусора. Мусор нужно рассортировать (мешки и перчатки предоставят).

— Очистить берег озера от мусора.