Дождь и гроза ожидаются в ряде регионов РК

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, гроза, лишь на юге республики — без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.