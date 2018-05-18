Дождь и гроза ожидаются в ряде регионов РК
Местами ожидается усиление ветра, туман.
Местами ожидается усиление ветра, туман.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, гроза, лишь на юге республики — без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Акмолинской,
В Павлодарской области днем усиление ветра 15−20, местами 25 м/с.
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Погода в Алматы днем 21°, преимущественно облачно.
Погода в Астане днем 12°, частично облачно.