Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Не твой ребенок: как устроен рынок донорства яйцеклеток в России
Как изменится отдых в Крыму с открытием Крымского моста
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
07:21 (мск), источник: Zakon.kz

Дождь и гроза ожидаются в ряде регионов РК

Местами ожидается усиление ветра, туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Zakon.kz

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь, гроза, лишь на юге республики — без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Читайте также
В Астане и трех областях объявили штормовое предупреждение

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается ночью местами 15−20 днем 15−20, местами 23−28 м/с, в Акмолинской области местами- туман.

В Павлодарской области днем усиление ветра 15−20, местами 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской, ночью Карагандинской, Алматинской, днем Южно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15−20 м/с, в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами — туман.

Погода в Алматы днем 21°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 12°, частично облачно.

Все новости региона
 4 года в рабстве: сбежавшая из секс-притона алматинка рассказала детали
Президент Казахстана встретился с участниками АЭФ
В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые предупредили об опасности грибка
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь