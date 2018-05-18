Ухудшилось качество воздуха в восьми регионах Казахстана
Метеорологические условия 18 мая, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере восьми городов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Метеорологические условия 18 мая, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере восьми городов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Жанаозене, Караганде, Балхаше, Темиртау, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).