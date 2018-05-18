Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Не твой ребенок: как устроен рынок донорства яйцеклеток в России
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Арестована дочь высокопоставленного чиновника Петербурга
Эксперты: в банковской системе РФ избыток денег
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
07:32 (мск), источник: Newtimes.kz

Ухудшилось качество воздуха в восьми регионах Казахстана

Метеорологические условия 18 мая, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере восьми городов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 762 мм рт. ст. 4 м/с

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Жанаозене, Караганде, Балхаше, Темиртау, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте.

Читайте также
Дождь и гроза ожидаются в ряде регионов РК

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Все новости региона
В Павлодарской области выпал снег (ВИДЕО)
В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые предупредили об опасности грибка
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь