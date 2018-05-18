Сергей Цивилев дебютировал со 2 места в медиарейтинге глав регионов

Глава Кузбасса стал вторым в рейтинге «Медиалогии» по результатам апреля 2018 года.

В федеральном списке самых упоминаемых глав регионов Сергей Цивилев уступил только мэру Москвы Сергею Собянину, который находится на первой строчке медиатрейтинга. Врио губернатора Кемеровской области упоминается в 11 784 сообщениях СМИ в апреле. Его медиаиндекс составляет 117 546,7.