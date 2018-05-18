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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сергей Цивилев дебютировал со 2 места в медиарейтинге глав регионов

Врио губернатора Кемеровской области оставил позади глав Крыма, Чечни и Санкт-Петербурга.

Глава Кузбасса стал вторым в рейтинге «Медиалогии» по результатам апреля 2018 года.

В федеральном списке самых упоминаемых глав регионов Сергей Цивилев уступил только мэру Москвы Сергею Собянину, который находится на первой строчке медиатрейтинга. Врио губернатора Кемеровской области упоминается в 11 784 сообщениях СМИ в апреле. Его медиаиндекс составляет 117 546,7.

Сергей Цивилев стал врио губернатора региона после того, как экс-глава региона Аман Тулеев ушел в отставку на фоне трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта. До того, как начал заниматься политикой, Сергей Цивилев являлся гендиректором компании «Колмар» и владельцем 70% её акций в Якутии.

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