Девочка перегладила сотни собак и прославилась

Девятилетняя девочка Гидеон Кидд (Gideon Kidd) прославилась в интернете благодаря фотографиям с собаками разных пород. Все снимки ребенок публикует на своей странице в Twitter.

«Я погладила Клементину, 10-недельного щенка породы кокер-спаниель. Ее мать не давала молоко, поэтому ее воспитывала собака породы ши-тцу, которая тоже недавно родила. Клементина ласковая и игривая. Она любит играть в перетягивание каната. Она является 300-ой собакой, которую я погладила!».

«Я погладила Кейшу и Зорро. Это сибирские хаски. Они хотят есть человеческую пищу и делают все возможное, чтобы ее получить. Они любят плавать и играть весь день».

Кидд задокументировала всех животных, с которыми она обнималась или ласкалась за последнее время. С апреля 2018 года девочка выложила почти 200 фотографий с разнообразными питомцами, попутно называя их клички и возраст, а также рассказывая их историю и привычки в описании к посту.