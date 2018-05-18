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06:53 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье не пустили пчелиную пыльцу из Китая

Россельхознадзор выявил у китайского перевозчика ветеринарный сертификат, несоответствующий установленным требованиям. Ввоз 5 тонн пчелиной пыльцы на территорию России из Китая был пресечен.

В торговом порту Владивостока государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлен факт попытки ввоза на территорию России крупной партии поднадзорной продукции — пчелиной пыльцы производства КНР, общим весом 5 тонн, с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований. Специалисты выявили у перевозчика продукции ветеринарный сертификат, который не соответствует установленным требованиям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Специалисты приняли решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.

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