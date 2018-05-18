В Приморье не пустили пчелиную пыльцу из Китая

В торговом порту Владивостока государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлен факт попытки ввоза на территорию России крупной партии поднадзорной продукции — пчелиной пыльцы производства КНР, общим весом 5 тонн, с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований. Специалисты выявили у перевозчика продукции ветеринарный сертификат, который не соответствует установленным требованиям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.