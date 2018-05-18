В Приморье не пустили пчелиную пыльцу из Китая
Россельхознадзор выявил у китайского перевозчика ветеринарный сертификат, несоответствующий установленным требованиям. Ввоз 5 тонн пчелиной пыльцы на территорию России из Китая был пресечен.
Россельхознадзор выявил у китайского перевозчика ветеринарный сертификат, несоответствующий установленным требованиям. Ввоз 5 тонн пчелиной пыльцы на территорию России из Китая был пресечен.
В торговом порту Владивостока государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлен факт попытки ввоза на территорию России крупной партии поднадзорной продукции — пчелиной пыльцы производства КНР, общим весом 5 тонн, с нарушением Единых
Специалисты приняли решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.