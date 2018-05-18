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06:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске продолжается снос павильонов в центре города

Павильоны, которые простояли десятки лет, уходят в прошлое. В центре Красноярска продолжается снос временных сооружений. Прошел демонтаж еще нескольких помещений на Перенсона. Что появится на месте снесенных павильонов?

Источник: Вести - Красноярск

Павильон на Перенсона разбирают на части. Всего в Центральном районе разберут 57 временных сооружений. Снос павильонов стал предметом дискуссий для горожан: кому-то удобно по дороге на работу, учебу, дожидаясь автобуса, купить что-то необходимое, а для жителей ближайших домов это, наоборот, неприятное соседство.

Место под павильонами после планируют благоустроить, как это было сделано на Маркса, 49: газоны, клумбы, деревья. Проект согласуют с жителями соседних домов.
Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев: «В течение двух недель мы подготовим проект, с жителями близлежащих домов его согласуем. И где-то в середине июня будет подрядчик по благоустройству. И он сразу же выйдет по согласованному проекту работать».

Администрация действует в рамках закона. Владельцам павильонов предоставляют компенсационные места. Но никто из предпринимателей с Перенсона за альтернативой так и не обратился.
«Есть отдаленные уголки, где нет магазинов. Но в центре города, на мой взгляд, это уже пережитки прошлого. Потому что павильоны туалетами не оборудованы, мусор, который в павильонах есть, сваливается жителями в мусорные баки», — сообщила депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина.

Договоры с владельцами павильонов закончились еще 1 января. И снос будет продолжен.

Владимир БОГОМОЛОВ.

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